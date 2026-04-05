Dramma sulle strade del Pisano, perde la vita un 59enne motociclista torinese

Incidente mortale nella mattina di oggi, domenica 5 aprile, lungo la via Aurelia, all’altezza dell’incrocio con via Traversagna, in località Migliarino, nel comune di Vecchiano (Pisa). A perdere la vita un uomo di 59 anni, Roberto Ruffinengo, residente a Torino, che viaggiava a bordo della sua moto.

Fatale l'impatto con il guardrail

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento, finendo contro il guardrail dopo una rovinosa caduta.

L’allarme al 118 è scattato alle 6.22 per un incidente a dinamica maggiore con paziente non cosciente. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Pisa, un’ambulanza della Misericordia di Pisa, la Polizia e una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa. All’arrivo dei soccorritori, il personale sanitario del 118 stava già effettuando le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Inutili i tentativi di rianimarlo

Nonostante i tentativi di rianimarlo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.