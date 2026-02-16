Cambio della guardia all'ospedale di Pinerolo: Alberto Ossella nuovo direttore dell'Oculistica

Da oggi, lunedì 16 febbraio 2026, prende ufficialmente servizio all’Ospedale di Pinerolo il nuovo Direttore della Struttura Complessa di Oculistica dell’Azienda Saniaria, il dottor Alberto Ossella.

Professionista di consolidata esperienza, approda alla guida del reparto dopo una carriera ultra-trentennale caratterizzata da un elevato profilo chirurgico e gestionale. Torinese, laureatosi in Medicina e Chirurgia nel 1990 e specializzatosi in Oftalmologia nel 1995 presso l’Università degli Studi di Torino, il Dott. Ossella vanta un nutrito curriculum. Proviene dall'A.O. Ordine Mauriziano "Umberto I" di Torino, dove ha prestato servizio dal 2006 ad oggi. In precedenza, ha ricoperto ruoli di responsabilità presso l’AslTo4, in particolare presso l’ospedale di Ivrea. Conosce il territorio AslTo3 per aver lavorato in passato presso l’Azienda Sanitaria come specialista ambulatoriale nell’area del Pinerolese.

Nel suo percorso professionale si è occupato in particolare di fluoangiografia (FAG) ed angiografia con indocianina (ICG), tomografia ottica a radiazione coerente (OCT), trattamenti laser per retina (degenerazioni e rotture di retina, maculopatie, diabete, esiti trombosi vena centrale della retina), glaucoma (iridoclasia, lasertrabeculoplastica), fibrosi della capsula posteriore (capsulotomia), fotoablazione di neoformazioni palpebrali e ciglia in trichiasi.

È un chirurgo esperto, con migliaia di interventi all’attivo. In particolare, nel periodo trascorso al Mauriziano, ha eseguito oltre 3.000 interventi di cataratta, centinaia di operazioni di chirurgia palpebrale e del glaucoma, oltre a circa 2.700 iniezioni intravitreali per il trattamento delle patologie retiniche.

Negli ultimi anni ha ricoperto ruoli chiave come Responsabile del Risk Management e vice Direttore e Responsabile delle attività mediche e chirurgiche del PDTA per il glaucoma e le patologie degli annessi.

Oltre all’attività clinica, il Dott. Ossella è autore di pubblicazioni scientifiche di rilievo, focalizzate sullo studio delle maculopatie, del glaucoma e delle innovazioni nella chirurgia del segmento anteriore e posteriore. È inoltre costantemente impegnato nell’aggiornamento professionale, partecipando ai principali congressi specialistici di settore, come l'ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons).

"Siamo particolarmente soddisfatti dell'arrivo del Dott. Ossella" commenta il Direttore Generale AslTo3 Giovanni La Valle -. "La S.C. Oculistica è rimasta priva di una direzione titolare per diverso tempo e siamo dunque estremamente contenti di poter finalmente ridare una guida stabile a questa struttura. Siamo certi che la sua grande competenza tecnica, unita alla provata capacità gestionale, permetterà non solo di dare continuità al servizio, ma di potenziare in modo significativo l'offerta di cura oculistica per tutti i cittadini del territorio della nostra Azienda Sanitaria."