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Cronaca | 25 agosto 2026, 17:37

Bancomat trasformato in dormitorio, l'allarme dei residenti

La denuncia di Fulco (Torino in Movimento): “Problema noto da anni”

Bancomat trasformato in dormitorio, l'allarme dei residenti di piazza Carducci

Bancomat trasformato in dormitorio, l'allarme dei residenti di piazza Carducci

Sarà anche stata riqualificata ma per piazza Carducci, quartiere Nizza Millefonti, i problemi non mancano mai. A riaccendere i riflettori sulla zona sono le denunce dei residenti, esasperati per le occupazioni da parte di senzatetto e tossici. Spesso immortalati a bivaccare sulle panchine, soprattutto di pomeriggio e di sera.

Bivacco e rifugio notturno

Ma nel mirino, questa volta, sono finiti anche i locali dello sportello bancomat della piazza, continuamente utilizzati come bivacco e rifugio notturno da persone in stato di marginalità e con problemi di tossicodipendenza. Una dinamica già segnalata a più riprese in passato e che continua a sollevare forti preoccupazioni legate alla sicurezza.

Fulco: "Succede da anni"

A dare voce all’esasperazione dei residenti è Federica Fulco, presidente del comitato spontaneo Torino in movimento. “Questa criticità non rappresenta un fenomeno nuovo - così Fulco - bensì una problematica che si trascina da diversi anni senza che vengano individuate soluzioni risolutive”.

Redazione

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