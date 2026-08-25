Bancomat trasformato in dormitorio, l'allarme dei residenti

Sarà anche stata riqualificata ma per piazza Carducci, quartiere Nizza Millefonti, i problemi non mancano mai. A riaccendere i riflettori sulla zona sono le denunce dei residenti, esasperati per le occupazioni da parte di senzatetto e tossici. Spesso immortalati a bivaccare sulle panchine, soprattutto di pomeriggio e di sera.

Bivacco e rifugio notturno

Ma nel mirino, questa volta, sono finiti anche i locali dello sportello bancomat della piazza, continuamente utilizzati come bivacco e rifugio notturno da persone in stato di marginalità e con problemi di tossicodipendenza. Una dinamica già segnalata a più riprese in passato e che continua a sollevare forti preoccupazioni legate alla sicurezza.

Fulco: "Succede da anni"

A dare voce all’esasperazione dei residenti è Federica Fulco, presidente del comitato spontaneo Torino in movimento. “Questa criticità non rappresenta un fenomeno nuovo - così Fulco - bensì una problematica che si trascina da diversi anni senza che vengano individuate soluzioni risolutive”.