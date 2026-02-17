La ribellione contro le illusioni sul carro degli Amici del Pellice

Una tigre che esce da quella che è ‘La foresta delle illusioni’, questo il titolo del carro di Cavour, ribellandosi con forza e coraggio. Gli Amici del Pellice hanno scelto di portare in sfilata l’influenza mediatica sulla nostra mente e hanno vinto per la seconda volta di fila il Carnevale delle due Province.

“Il concetto alla base riguarda il fatto che giornali e telegiornali, i mezzi di comunicazione di massa in generale, influenzano i nostri pensieri e talvolta creano delle illusioni, una distorsione di ciò che possiamo vedere – spiega Samuele Fornero, neopresidente del gruppo, subentrato a Giosly Chiavazza il 4 dicembre scorso –. Per riprendere il nostro tema, abbiamo tutti un costume da giornale”.

Il carro ha al centro una foresta, metafora della mente umana come luogo ricco, vivo, ma tortuoso e instabile, perché è proprio lì che abita l’illusione. “C’è una tigre, simbolo di forza, coraggio e pensiero libero, che cerca di uscirne, rappresentando una ribellione a queste illusioni, una mente che ‘ruggisce’ e rifiuta di essere addomesticata.” Dietro la tigre, all’interno della selva, sono presenti due Groot: “Abbiamo preso il nome dai Guardiani della Galassia, sono due uomini fatti di legno, diventati alberi, due illusi che ormai sono un tutt’uno con la foresta”. In fondo al carro c’è una donna, figura tentatrice che cerca di ammaliare e portare tutti nell’illusione.

L’intera struttura è frutto di un lavoro costante partito a inizio autunno, nel capannone di Gemerello. Il gruppo si mantiene stabile e alla parte di costruzione si dedicano circa una trentina di persone, “che si alternano a rotazione nel capannone, a seconda degli impegni”.

Il carro è lungo 14 metri, alto 12 e largo 8 e si è fatto apprezzare, come lo scorso anno: conquistando il primo premio del Carnevale che raggruppa Rivoli, Barge, Saluzzo e Nichelino.

Le prossime uscite di febbraio saranno: sabato 21 a Borgaretto e a La Loggia in notturna, domenica 22 a Moncalieri 45°. A marzo domenica 1 si sfilerà a Giaveno, sabato 7 a Castagnole, domenica 8 a Piobesi, sabato 14 a Cavour in notturna, domenica 15 a Grugliasco, sabato 21 a Luserna in notturna, domenica 22 a Piossasco e infine il 28 a Orbassano in notturna.