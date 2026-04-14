Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri: un ferito in ospedale, problemi col traffico

Ancora un incidente sulla sopraelevata di Moncalieri. E' successa in queste ore, nella direzione che conduce il traffico dei veicoli verso la tangenziale. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che i sanitari del 118.



Ancora da chiarire la dinamica e le cause che hanno portato all'uscita di strada dell'unica vettura coinvolta. Il bilancio è di una persona ferita, ma le sue condizioni non preoccupano: l'uomo è stato portato in codice verde all'ospedale cittadino. Si registrano tuttavia disagi alla circolazione.