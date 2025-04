Giardino Vittime di Beslan, in estate via ai lavori di riqualificazione

Inizieranno il prossimo luglio i lavori di riqualificazione, con fondi Pnrr, del giardino "Bambini e bambine vittime di Beslan" di corso Peschiera, a Pozzo Strada. Cantieri che rientrano all'interno degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree limitrofe alle biblioteche (in questo caso la Carluccio). Lo ha spiegato l'assessore al Verde pubblico, Francesco Tresso, rispondendo a un'interpellanza del consigliere M5s, Andrea Russi.

Dove si interverrà

Nel giardino è prevista la riqualificazione dell'intera area giochi con sostituzione della pavimentazione antitrauma esistente e posa della nuova gomma. I vecchi giochi verranno sostituiti da attrezzature più all'avanguardia. Già effettuata la manutenzione delle panchine in legno, con sostituzione delle assi non idonee e verniciatura completa. Saranno anche sostituiti e integrati i cartelli con le prescrizioni e i divieti per l'accesso all'area giochi. In ultimo previsti interventi di ripristino della pavimentazione del viale del giardino in alcune zone dissestate e la pulizia delle caditoie e delle tubazioni.

Area industriale

Notizie positive secondo il consigliere. "Con i cittadini mi sono recato sul posto - ha spiegato Russi -, dove mi è stata segnalata l’assenza dei cartelli e i problemi della pavimentazione. Ci sono ancora alcune problematiche legate alle condizioni della vecchia destinazione industriale dell'area, con alcuni cedimenti vicino ai cancelli che andrebbero valutati in futuro. Al momento, forse, non ci sono grossi rischi, se non il formarsi di avvallamenti che comunque andranno monitorati".