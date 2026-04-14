Un albero cade e manda in tilt il traffico al Traforo del Pino

Caos al Traforo del Pino. Questa mattina, infatti, un albero è caduto e ha interrotto il flusso dei veicoli in entrata e in uscita da Torino. Alla base ci sarebbe il maltempo che ha colpito il capoluogo piemontese nella giornata di ieri con forti piogge e precipitazioni.



A seguito del crollo dell'albero, si sono formate code lunghe e attese che hanno spinto alcuni automobilisti a tentare strade alternative.