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Cronaca | 14 aprile 2026, 11:27

Un albero cade e manda in tilt il traffico al Traforo del Pino

Da questa mattina si sono formate lunghe code in ingresso e in uscita da Torino

Problemi lungo la strada del Traforo del Pino

Problemi lungo la strada del Traforo del Pino

Caos al Traforo del Pino. Questa mattina, infatti, un albero è caduto e ha interrotto il flusso dei veicoli in entrata e in uscita da Torino. Alla base ci sarebbe il maltempo che ha colpito il capoluogo piemontese nella giornata di ieri con forti piogge e precipitazioni.

A seguito del crollo dell'albero, si sono formate code lunghe e attese che hanno spinto alcuni automobilisti a tentare strade alternative.

redazione

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