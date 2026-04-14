Caos al Traforo del Pino. Questa mattina, infatti, un albero è caduto e ha interrotto il flusso dei veicoli in entrata e in uscita da Torino. Alla base ci sarebbe il maltempo che ha colpito il capoluogo piemontese nella giornata di ieri con forti piogge e precipitazioni.
A seguito del crollo dell'albero, si sono formate code lunghe e attese che hanno spinto alcuni automobilisti a tentare strade alternative.
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Cronaca | 14 aprile 2026, 11:27
Un albero cade e manda in tilt il traffico al Traforo del Pino
Da questa mattina si sono formate lunghe code in ingresso e in uscita da Torino
Caos al Traforo del Pino. Questa mattina, infatti, un albero è caduto e ha interrotto il flusso dei veicoli in entrata e in uscita da Torino. Alla base ci sarebbe il maltempo che ha colpito il capoluogo piemontese nella giornata di ieri con forti piogge e precipitazioni.
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