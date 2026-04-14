Tragedia in corso Unione Sovietica: travolta e uccisa anziana di 86 anni

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto poco fa in corso Unione Sovietica, all'angolo con via Bordighera, dove si è verificato un grave incidente stradale.

Inutili i soccorsi

Una donna di 86 anni è stata investita da un'auto ed è purtroppo deceduta: inutili i tentativi dei sanitari. Sull'accaduto ora indaga la Polizia locale.

Mezzo pesante?

Secondo i primi accertamenti, l'anziana sarebbe stata travolta mentre attraversava la strada non da un’auto ma da un mezzo pesante che potrebbe non essersi accorto di quando accaduto e aver così proseguito la sua marcia. La dinamica e gli accertamenti sono al vaglio degli investigatori per verificare con chiarezza come si sono svolti i fatti.