Tentano il furto all'istituto salesiano di Chieri: bloccati dai novizi fino all'arrivo dei carabinieri

Facile come rubare i soldi in chiesa. Devono essersi fatti attirare da questo modo di dire i due malviventi di 22 e 41 anni, di origine spagnola, che nei giorni scorsi hanno cercato di mettere a segno un furto all'interno dell'istituto salesiano di Chieri.



Ma le cose non sono andate come pensavano: ed ecco che - dopo essersi impossessati della busta con all'interno 1265 euro che era custodia all'interno della camera privata del tesoriere dell’Istituto - i due ladri sono stati individuati e bloccati dai novizi. Gli aspiranti sacerdoti hanno chiamato i carabinieri che in pochi minuti sono arrivati sul posto, arrestando i malviventi sul fatto.



Parcheggiata a pochi metri dall’Istituto, i militari hanno trovato anche l’auto di uno dei due uomini che, dopo la perquisizione, ha visto emergere un'ulteriore somma di denaro sospetta per duemila euro. Ma anche alcuni arnesi atti allo scasso. La busta con il denaro è stata immediatamente restituita. La restante somma di denaro e gli arnesi da scasso sono stati invece sequestrati.