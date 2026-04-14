San Salvario, scoperte sale gioco clandestine, locali senza autorizzazione e lavoratori in nero: pioggia di multe per 32mila euro

Nei giorni scorsi, nel contesto di controlli svolti dalla Polizia di Stato nel quartiere San Salvario di Torino, sono state identificate 125 persone, mentre 6 locali pubblici sono stati sottoposti a verifiche.



L’attività ha fatto emergere diverse irregolarità di natura amministrativa. In particolare, presso un laboratorio di gastronomia con annesso esercizio di vicinato è stata accertata dalla Polizia Locale l’apertura abusiva dell’attività di somministrazione e il mancato aggiornamento della DIA sanitaria, con sanzioni per oltre 5200 euro. Inoltre, personale dell’Ispettorato del Lavoro ha rilevato la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto, circostanza che ha comportato la sospensione dell’attività e ulteriori sanzioni per 4450 euro.



In un bar-ristorante della zona, invece, gli operatori hanno riscontrato numerose violazioni, tra cui l’ampliamento abusivo dell’area di somministrazione, carenze igienico-sanitarie, irregolarità nella gestione degli alimenti e la mancanza di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, per lo smaltimento degli oli esausti e per l’impianto di scarico di fumi. Inoltre, è stata anche accertata l’assenza del manuale HACCP, la mancata esposizione delle tabelle alcolemiche nonché di adeguate informazioni ai clienti. Le sanzioni complessive ammontano a oltre 11800 euro.

Nello stesso locale, al piano interrato, è stata smascherata una sala adibita a giochi d’azzardo, con biliardi e attrezzature per il Mahjong, inserito nella tabella dei giochi proibiti dal Questore, peraltro non esposta nel locale. Per questo motivo, il titolare è stato denunciato per esercizio di gioco d’azzardo e il materiale sequestrato.



Ulteriori controlli presso sale VLT e attività commerciali hanno portato all’accertamento di irregolarità amministrative, tra cui l’assenza di scia e di autorizzazioni sanitarie, con sanzioni per oltre 8000 euro. In una sala giochi, sono stati identificati 5 cittadini stranieri, uno dei quali è stato denunciato per non aver ottemperato all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Infine, nei confronti di tre cittadini è stata emessa una sanzione amministrativa per aver violato il Daspo Urbano, con conseguente ordine di allontanamento dal luogo.