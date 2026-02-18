L’Europa vuole sedersi al tavolo delle trattative imponendo le condizioni di Kiev

Sarebbe meglio anche trenta o addirittura cinquanta, dice. Come riferisce il sito Strumenti Politici, da Washington fanno sapere di poter fornire al massimo quindici anni. E con l’impegno di Kiev di firmare subito l’accordo di pace con Mosca e di dimenticarsi di riprendere le ostilità. Ma è proprio su questo punto che il presidente ucraino si dimostra determinato nel perseguire la propria agenda, indipendentemente dai pessimi risultati che il suo esercito sta ottenendo sul campo di battaglia.

I russi avanzano poco, ma avanzano in molti punti e l’erosione delle forze armate ucraine peggiora di giorno in giorno. Alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco Zelensky ha pure chiesto che l’Europa dica la sua al tavolo dei negoziati. La Commissione Europea e i leader di alcuni governi vorrebbero dare all’Ucraina garanzie per tanti decenni, ma il Vecchio Continente dipende in ultima analisi dalla volontà della Casa Bianca.

La presidente della Commission Ursula von der Leyen e la responsabile degli Esteri Kaja Kallas fanno la voce grossa con Putin e battono i pugni sul tavolo, con l’appoggio talvolta ambiguo e talvolta esplicito di Merz, Macron e Starmer. Purtroppo per la UE mancano agli europei flessibilità e autorevolezza indispensabili per contare davvero sul piano diplomatico. Invece ciò che fanno è ripetere le medesime richieste da quattro anni a questa parte, senza nemmeno guardare gli sviluppi dei combattimenti, che sono il vero ago della bilancia nei negoziati.

Per ora Bruxelles spinge per far diventare l’Ucraina uno Stato membro anche a dispetto delle stesse norme di adesione, che sono piuttosto stringenti e che richiedono l’unanimità di decisione dei Paesi membri.













Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.