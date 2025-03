Da X Factor a Nichelino, Francamente presenta il progetto Queen of Provincia

Francesca Siano, in arte Francamente, dopo i recenti successi ad X Factor che le hanno regalato la popolarità nazionale, sarà all’Open Factory di Nichelino venerdì 7 marzo con QUEEN OF PROVINCIA, progetto ideato da Francamente in collaborazione con BASTA MUSICA e Rockit.it.

Musica e beneficienza protagoniste

QUEEN OF PROVINCIA è una mini-rassegna in due episodi che si svolgerà il 7 e 8 marzo rispettivamente all'Open Factory di Nichelino e allo Spazio Polaresco di Bergamo e vedrà protagoniste musica e beneficenza, celebrando il potere creativo e il ruolo sociale della provincia italiana.

Per ciascuna data infatti, oltre a uno showcase acustico di Francamente, è prevista l'esibizione di due progetti attivi nell'area geografica di ciascuna venue coinvolta (quella torinese e quella bergamasca) selezionati tramite una call lanciata dal portale Rockit.it per gli iscritti al programma Rockit Pro e un talk con un'associazione attiva sul territorio: Insieme per Vincere Onlus di Nichelino (https://www.insiemepervincereonlus.it/).

Insieme per Vincere Onlus

La metà dell'incasso dell’evento sarà donato in beneficenza ad Insieme per Vincere Onlus, associazione nata a Nichelino nel 2003 che da sempre si occupa di stare vicino a chi soffre e sviluppa progetti di varia natura, dal sostegno alla ricerca sul cancro a percorsi per la comprensione e lo sdoganamento dell’autismo in Italia, alla creazione di centri di accoglienza per bambine recuperate da situazioni di disagio in Africa.

Tolardo: "Occasione da non perdere"

“Sarò sicuramente tra il pubblico della serata per sostenere un’artista nichelinese che ha saputo emergere grazie al suo talento – ha dichiarato il sindaco di Nichelino Giampietro Tolardo - Vedere i giovani del territorio crescere e poi tornare a Nichelino per dare visibilità e sostegno ai progetti e ai talenti locali è una bellissima esperienza. Per questo ringrazio Francamente e non vedo l’ora di ammirare il suo show”.

Francamente è una cantautrice nichelinese che vive a Berlino. Queerness e attivismo occupano il centro della sua produzione musicale, che si muove tra cantautorato ed elettronica. Da grande vorrebbe fare la filosofa. Dal 2021 è parte di "Canta Fino a Dieci", collettivo transfemminista che ha come obiettivo l’abbattimento del gender gap nell’industria musicale. 2022 e 2023 sono anni di sperimentazione nella capitale tedesca al fianco dell’amico produttore Tomer Levy. Nel 2024 inizia la sua collaborazione con BASTA MUSICA e partecipa a X Factor Italia.