Politica in lutto per la scomparsa di Giancarlo Quagliotti, figura storica del Pci torinese

Mondo della politica torinese in lutto per la morte all'età di 83 anni di Giancarlo Quagliotti, storico dirigente della sinistra torinese. Nato nel 1942 nell'Eporediese, era stato una delle figure storiche del Partito Comunista Italiano e successivamente, dei Ds e Partito Democratico.

In Sala Rossa aveva avuto l'incarico di capogruppo del Pci in Consiglio comunale a cavallo tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, nelle giunte guidate da Diego Novelli. Negli ultimi due decenni era stato uno dei più attivi componenti dell'Associazione Consiglieri Emeriti, da lui presieduta tra il 2013 e il 2025.

Il ricordo di Fassino

A ricordarlo con un post su Facebook il parlamentare torinese Piero Fassino, che nel 2011 aveva scelto Quagliotti come coordinatore della campagna elettorale: "La sua lucidità, la sua saggezza, la sua generosità ci mancheranno. E con gratitudine per il tanto che ci ha dato, lo porteremo sempre nel nostro cuore". Ad apprezzare "l’equilibrio e l’autorevolezza" di Quagliotti anche il capogruppo dei Radicali, Silvio Viale.

Ad unirsi anche il sindaco Stefano Lo Russo, che esprimendo cordoglio alla famiglia aggiunge: "Per Torino protagonista, con la sua passione e la sua dedizione, di una lunga stagione politica; per me anche un grande amico, con cui ho condiviso idee e momenti importanti”.