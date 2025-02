Dalla Pellerina ai giardini di via Medici, così i cittadini regalano un albero alla città

Da corso Telesio al parco della Pellerina passando per il giardino "Dispersi sul fronte russo". Prosegue sul territorio della Circoscrizione 4 l'iniziativa "Regala un albero alla tua città". Sono 20 le piante messe a dimora nel corso del 2024 (quattro in più dell'anno prima e sei in più del 2022). “Un'iniziativa molto importante che contribuisce a incrementare il patrimonio arboreo della città, anche sul territorio della circoscrizione 4, il bilancio delle donazioni negli anni è in costante crescita” così il coordinatore all'Ambiente, Lorenzo Ciravegna.

Dal 2008

Si tratta di un'iniziativa nata nel 2008, rivolta ai privati che desiderano contribuire all’incremento del patrimonio arboreo della città di Torino. In tutti questi anni sono state messe a dimora 2000 piante grazi alla collaborazione di tantissimi cittadini, sindaci compresi. E' un modo particolare per fare un dono, anche con finalità celebrative o commemorative, contribuendo allo stesso tempo alla salvaguardia del nostro verde.

Contributi

Secondo le linee guida del Comune di Torino, sarà la Divisione Verde e Parchi a occuparsi della piantumazione, cura e eventuale sostituzione dell’albero donato in caso di mancato attecchimento. Il contributo minimo per partecipare è di 250 euro, ma è possibile anche fare una donazione più piccola, a partire da 25 euro, destinata alla raccolta fondi per l’acquisto di alberi per il Vivaio Comunale. In segno di ringraziamento, ogni donatore riceverà un attestato di donazione personalizzato.

Per partecipare

Per aderire al progetto, i donatori devono compilare e firmare l'istanza di donazione, che può essere scaricata direttamente dal sito web del Comune o compilata tramite un form online. È consigliato consultare l'elenco delle specie arboree disponibili presso il vivaio comunale, per scegliere l’albero da donare. Una volta completato, il modulo va inviato all'amministrazione tramite posta.