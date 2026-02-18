Le suore gestiranno ancora per un anno la scuola dell’infanzia di Cumiana

Le ‘Figlie di Maria Ausiliatrice’ lo scorso anno avevano annunciato un addio progressivo a Cumiana entro il 2027: il piano prevedeva l’abbandono della gestione della scuola dell’infanzia nel 2026 e, successivamente, la chiusura del Ciofs nel 2027. Così come la chiusura dell’oratorio, per cui le parrocchie del paese si stanno riorganizzando.

Ora, a distanza di quasi un anno, le suore hanno confermato la propria presenza sul territorio cumianese anche per l’anno scolastico 2026-2027, proseguendo la gestione della scuola dell’infanzia.

“Il comunicato dell’Ispettoria fa riferimento unicamente al 2026-2027 – commenta la vicesindaco Marina Ferrero –. Dopo i colloqui iniziali, nonostante diversi solleciti da parte del sindaco e dell’Amministrazione, non ci sono più stati altri incontri di confronto in merito alla destinazione dell’intera struttura e non è pervenuta nessun’altra lettera ufficiale per ora”.

Non si sa quindi se questa sarà l’ultima proroga o ci sarà ancora spazio per altri parziali ripensamenti del piano di uscita.