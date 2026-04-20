Torino nominata “Erasmus Destination of the Year” 2026

Torino è stata nominata “Erasmus Destination of the Year” 2026 nell’ambito dell’Erasmus Generation Meeting 2026, svoltosi a Split (Croazia), affermandosi sulle altre quattro città finaliste del contest promosso da Erasmus Student Network, che premia le città europee distintesi per la qualità dell’esperienza Erasmus.

“La nomina di Torino a “Erasmus Destination of the Year” rappresenta un importante riconoscimento per il sistema universitario del territorio, capace di offrire formazione e servizi di qualità e di promuovere accoglienza e inclusione per gli studenti internazionali. EDISU Piemonte ha sostenuto con convinzione, attraverso il proprio patrocinio, la partecipazione di ESN Torino all’evento di Split. Siamo certi che questo risultato rappresenti un ulteriore impulso a rafforzare politiche universitarie fondate sulla sinergia tra atenei e istituzioni, che hanno reso Torino una meta sempre più attrattiva sia per gli studenti italiani sia per quelli provenienti dall’estero”, dichiara Roberta Piano, presidente di EDISU Piemonte.