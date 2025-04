Porte: “Le coperture delle bare estumulate sono abbandonate contro il muro del cimitero”

La minoranza di Porte denuncia la presenza di coperchi di bare in lamiera zincata abbandonati contro il muro a sinistra del campo principale del cimitero. Sono quelli delle estumulazioni in corso per concessioni scadute anche da qualche anno. La situazione è stata segnalata all’Asl To3 la scorsa settimana e il gruppo di ‘Insieme si Può’ incalza: “Questa è l'idea di decoro e rispetto che c’è nelle menti dei nostri amministratori? Questo è il modo di rispettare la memoria dei defunti e la sensibilità dei cittadini che si recano al cimitero? Questo è, secondo loro, il rispetto dell’igiene e della salute pubblica?”.

Il sindaco Simone Gay si dispiace per la polemica: “Non c’è mancanza di rispetto dei defunti, anzi. Le osservazioni e le critiche ci stanno. Dietro questo intervento, però, c’è un grosso lavoro di ufficio tecnico e anagrafe, perché è un tema delicato e le estumulazioni andavano fatte da tempo”. Nel merito rassicura: “Quelli posati contro il muro sono materiali di scarto delle bare. Non li abbiamo ancora portati via perché il cantiere, iniziato questo mese, è ancora in corso – dettaglia –. Abbiamo fatto una ventina di estumulazioni e ce ne sono ancora da fare. Purtroppo la pioggia ci ha rallentato, ma spero che si possa concludere presto e poi sposteremo il materiale”.