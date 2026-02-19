Trofarello, lavori di ristrutturazione e ammodernamento delle poste di via Don Masera

Poste Italiane comunica che da domani, venerdì 20 febbraio, l’ufficio postale di Trofarello in Via Don Masera, 5, sarà interessato da interventi di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, infatti, rientra in Polis, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

In particolare, i lavori presso l’ufficio postale comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, prevista salvo ulteriori informazioni, entro metà settembre 2026, sarà possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi INPS, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile e anche l’avvio delle pratiche di richiesta del passaporto.

Durante il periodo dei lavori, per garantire la continuità di tutti i servizi, sarà possibile rivolgersi all’ufficio postale di Moncalieri, sito in via Vittime di Bologna 22, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 08.20 alle ore 19.05, il sabato fino alle 12.45. Inoltre per tutta la durata dei lavori è stata predisposta una apertura straordinaria dell’ufficio postale di Valle Sauglio nella giornata di venerdì pertanto i cittadini potranno accedervi il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 8,20 alle 13.45 e il sabato sino alle 12.45.