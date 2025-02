Chiara Ferragni a Torino: tramezzino dal Cambio e scatto in piazza San Carlo

Chiara Ferragni a Torino: la nota influencer è stata avvistata oggi nel capoluogo piemontese. A confermarlo anche la storia su Instagram dell'imprenditrice, dove ha pubblicato un suo scatto con pelliccia marrone in piazza San Carlo. Tra le tappe di Ferragni all'ombra della Mole anche la Farmacia Del Cambio, dove ha gustato un tramezzino al prosciutto e uovo.

Dal Museo Egizio al Regina Margherita

A novembre 2021 Ferragni, all'epoca ancora sposata con Fedez, aveva fatto tappa al museo Egizio di Torino dopo l'appello lanciato dagli Eugenio in via di Gioia. Il suo nome è poi indissolubilmente legato a quello del capoluogo per il pandoro-gate, dove l'influencer è stata rinviata a giudizio per la vicenda della presunta truffa legata ad alcune operazioni commerciali: alla fine Ferragni ha donato un milione di euro a favore dell'ospedale Regina Margherita.