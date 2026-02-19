 / Cronaca

Cronaca | 19 febbraio 2026, 09:22

Ennesima spaccata a Torino: preso di mira il negozio di design

I malviventi hanno forzato due saracinesche: sul posto i carabinieri che indagano su quanto avvenuto

Ennesima spaccata in un negozio di Torino. Questa notte i Carabinieri sono intervenuti in corso Francia 35/b, dove alcuni ignoti hanno cercato di introdursi nel negozio di articoli di design "Iluminanti", specializzato in lampadari ed illuminazione di alto livello.

I malviventi hanno provato a forzare le saracinesche di una delle grandi vetrine che si affaccia su corso Francia, oltre a quella posta a protezione dell'ingresso. Dopo aver sollevato di una trentina di centimetri la rete metallica, i ladri hanno spaccato il vetro della porta principale nella parte bassa, come si vede dalle immagini scattate da un residente di Cit Turin.

Cinzia Gatti

