Scontri e disordini durante il corteo in sostegno alla Sumud Flotilla: in corso un blitz della Polizia a Torino

E' in corso in queste ore un'operazione condotta dalla Polizia di Torino nei confronti di alcune persone ritenute direttamente coinvolte nei disordini che - nei mesi scorsi - videro Torino al centro di scontri in occasione delle manifestazioni pro Pal in sostegno della Global Sumud Flotilla. Fonti vicine al mondo antagonista parlano di 5 arresti domiciliari e 12 obblighi di firma.



Era l'inizio di ottobre quando, a più riprese, le strade del capoluogo piemontese si riempirono di persone che voleva mostrare il proprio supporto alla missione umanitaria che, attraverso l'invio di diverse imbarcazioni che solcarono il mar Mediterraneo, volevano spezzare l'isolamento della Striscia di Gaza imposto da Israele. Ma alcune di queste manifestazioni degenerarono anche in maniera violenta e distruttiva: è il caso del blitz effettuato all'interno delle Ogr, ma anche l'assedio della sede di corso Francia di Leonardo con scambio di lacrimogeni e oggetti contundenti con le forze di polizia e la distruzione delle autovetture di alcuni dei dipendenti della fabbrica aerospaziale, accusata di essere complice delle attività belliche di Tel Aviv.



Disordini interessarono anche le stazioni ferroviarie della città, soprattutto Porta Susa, con disagi e ritardi nei collegamenti in treno. Ma anche l'aeroporto di Caselle fu interessato da proteste e disordini. Quello fu solo uno dei periodi di grande tensione legati alle manifestazioni di piazza a Torino: una scia di scontri e di feriti, oltre alle devastazioni delle vie e dei luoghi della città, che si trascina ancora oggi e che nelle scorse settimane ha visto il suo apice in occasione del corteo a favore dell'ex centro sociale di Askatasuna.



