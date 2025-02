Dopo le auto rigate, quelle con vetri e specchietti rotti: Moncalieri fa la conta dei danni

Nel giro di una settimana le segnalazioni si sono moltiplicate. Dopo i casi di auto rigate e vandalizzate, ora Moncalieri deve fare i conti con quelli di vetture che hanno avuto rotti i vetri e gli specchietti.

Via Cavour e gli ultimi episodi

L’ultimo episodio si è verificato pochi giorni fa in via Cavour, dove il vetro del mezzo è stato letteralmente spaccato da vandali e incivili, che poi si sono dileguati alla velocità della luce.

In precedenza raid notturni si erano registrati nella zona di via Ponchielli, che già era balzata agli onori per il fenomeno delle vetture rigate, che aveva segnalato un caso anche nelle vicinanze del Castello Reale.

Rabbia di proprietari e residenti

Inevitabile la rabbia dei proprietari, ma anche dei semplici cittadini, che temono di essere magari la prossima vittima. Si invocano sui social più controlli da parte delle forze dell’ordine, ma la sensazione è che solo le immagini delle telecamere possano permettere di risalire all'identità degli autori di questi gesti.

Senza contare che, molto probabilmente, i vandali hanno fatto attenzione a non farsi riconoscere, magari indossando cappucci o passamontagna, che rendono impossibile l'identificazione.