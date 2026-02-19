Europa Radicale, da Torino a Odessa per sostenere la causa ucraina

Parte domani la missione di Europa Radicale che porterà una quarantina di cittadini italiani a Odessa (Odesa) in Ucraina per manifestare sostegno alla resistenza il 24 febbraio, 4° anno dall'invasione su larga scala da parte dei russi in Ucraina.

Nella delegazione che partirà da Torino ci saranno Igor Boni, Emilia Rossi, Marco Taradash e Silvja Manzi. Europa Radicale insieme all'Associazione radicale Adelaide Aglietta nei giorni scorsi ha chiesto al Comune di Torino che venga illuminata la Mole antonelliana con i colori della bandiera ucraina proprio il 24 febbraio.

Dichiarazione di Igor Boni, Presidente di Europa Radicale: "Partiremo domani alla volta di Chisinau, capitale della Moldova, dove il 21 febbraio manifesteremo davanti al Parlamento a sostegno dell'ingresso del Paese nella UE, insieme ai federalisti europei. Poi il 22 ci trasferiremo a Odesa in pullman per partecipare ai lavori del 'Black Sea Security Forum' il 23 febbraio e per manifestare il 24 febbraio nella città martoriata ogni giorno dai bombardamenti russi.

Stenderemo enormi bandiere ucraine ed europee e chiederemo da Odesa ai paesi europei e all'UE di attuare uno scudo protettivo sui cieli dell'Ucraina per fermare la mano assassina di Mosca; vogliamo che l'Ucraina entri rapidamente nella UE e che vengano portati a processo i criminali di guerra del Cremlino. Abbiamo inviato una richiesta al Comune di Torino, che più volte si è dimostrato presente e attivo a sostegno della causa ucraina, di illuminare simbolicamente la Mole antonelliana in occasione del 24 febbraio".