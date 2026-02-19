Autolevox di corso Francia, Lega: "Il Comune di Rivoli spenga impianto non autorizzato"

Gli autovelox di corso Francia a Rivoli, all'altezza dei civici 35 e 88, devono essere spento: a sollevare nuovamente il caso la consigliera comunale della Lega Laura Adduce, insieme al capogruppo regionale del Carroccio Fabrizio Ricca.

L'impianto non risulta tra quelli nell'elenco di autorizzati nel decreto pubblicato dalla Prefettura. In passato Adduce aveva già presentato atti sul misuratore di velocità, installato nel 2011 dall'allora giunta a guida Pd. Nonostante una determina dirigenziale che prevede la rimozione, ad oggi il velox di corso Francia è ancora attivo. "L'atto formale della Prefettura - chiariscono i due leghisti - sgombera il campo da ogni dubbio".

Il commento

"Garantire la sicurezza stradale è un’esigenza anche per noi, ma un conto sono le soluzioni ragionevoli, altro gli espedienti che il sindaco di Rivoli ha usato per troppo tempo per fare cassa. Ci auguriamo che non solo lui, ma anche tutti gli amministratori dei comuni limitrofi che avevano acceso impianti non autorizzati, procedano alla rimozione immediata" concludono Adduce e Ricca.