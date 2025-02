A Torino da oggi 3 nuove telecamere per multare chi passa sulle corsie bus

Operativi 24 ore su 24, gli occhi elettronici si trovano in corso Rosselli (tra via Piazzi e Largo Orbassano) e due in Largo Orbassano: dal lato est nel tratto compreso tra i corsi De Nicola e Rosselli e da quello ovest tra i corsi Rosselli e Adriatico. I trasgressori rischiano una multa da 83 euro.

Con l'obiettivo di prevenire multe ed informare i torinesi, nei primi giorni di accensione dei dispositivi è previsto il presidio da parte di pattuglie della Polizia Municipale dei varchi che saranno via via attivati.

Sulle corsie preferenziali potranno continuare a transitare i veicoli GTT in servizio pubblico; i veicoli di assistenza e manutenzione del GTT; gli autobus in servizio di linea intercomunale; i mezzi del trasporto pubblico locale non in linea (taxi e ncc); i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso; i possessori di permesso CUDE; gli scooter e le moto. Il passaggio di questi mezzi sarà consentito senza rilascio di apposito titolo autorizzatorio.