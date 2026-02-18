 / S. Salvario / Lingotto

S. Salvario / Lingotto | 18 febbraio 2026, 16:16

Guasto all’impianto termico, chiude per 4 giorni la piscina Lido

Intervento urgente di Iren per la riparazione dell’impianto di riscaldamento

La piscina Lido (foto di repertorio)

La piscina Lido (foto di repertorio)

Stop temporaneo alle attività della piscina Lido di via Villa Glori, al Pilonetto. L’impianto resterà chiuso da mercoledì 18 febbraio a sabato 21 febbraio compreso a causa di un guasto all’impianto termico che richiede un intervento urgente di riparazione.

I lavori saranno effettuati dai tecnici di Iren, chiamati a intervenire per ripristinare il corretto funzionamento del sistema di riscaldamento.

La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni in sicurezza e garantire la piena efficienza dell’impianto prima della riapertura al pubblico. Salvo imprevisti, la piscina tornerà regolarmente accessibile a partire da domenica 22 febbraio.

Eventuali aggiornamenti sui tempi di riapertura saranno comunicati nei prossimi giorni.

ph.ver.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium