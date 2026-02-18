Guasto all’impianto termico, chiude per 4 giorni la piscina Lido

Stop temporaneo alle attività della piscina Lido di via Villa Glori, al Pilonetto. L’impianto resterà chiuso da mercoledì 18 febbraio a sabato 21 febbraio compreso a causa di un guasto all’impianto termico che richiede un intervento urgente di riparazione.
I lavori saranno effettuati dai tecnici di Iren, chiamati a intervenire per ripristinare il corretto funzionamento del sistema di riscaldamento.
La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni in sicurezza e garantire la piena efficienza dell’impianto prima della riapertura al pubblico. Salvo imprevisti, la piscina tornerà regolarmente accessibile a partire da domenica 22 febbraio.
Eventuali aggiornamenti sui tempi di riapertura saranno comunicati nei prossimi giorni.