Maschere, auto d'epoca e rievocazioni: torna lo storico Carnevale del Balon

Domenica 23 febbraio torna a Borgo Dora lo storico Carnevale del Balon, con un calendario ricco di eventi. Dalle sfilate delle maschere ai gruppi folkloristici. Partendo, giovedì 20, dall’investitura della Rusnenta.

La giornata inizierà alle 9.30 con l'apertura dell'edizione straordinaria del mercato di antiquariato, vintage e collezionismo. Alle 11 Gianduja e Giacometta, accompagnate dalla Rusnenta, apriranno la sfilata lungo le pittoresche vie del borgo. Saranno presenti anche i bambini del Sermig e del Cottolengo.

A seguire, via alle esibizioni dei gruppi di rievocazione storica. Tra i momenti più emozionanti, alle 13, l'associazione Okelum e il gruppo Quarta Legio di Ivrea insceneranno la rievocazione della “posa” della prima pietra di Torino, risalente al 9 A.C., con una cerimonia che unirà sacralità e tecniche antiche. Il pubblico assisterà anche a un combattimento gladiatorio che rievoca la festività romana dei "Terminalia".

Nel pomeriggio, dalle 15, si esibiranno altri gruppi storici come i bersaglieri La Marmora, il gruppo Scrima con Malagente, il gruppo storico Conte Occelli e Nobiltà Sabauda. Il corteo attraverserà le vie di Borgo Dora, Lanino, Cottolengo e Mameli, con la giuria, composta da esperti di storia, scenografi e giornalisti, che valuterà le esibizioni sotto il palco di piazza Borgo Dora. Alle 17, la Rusnenta e le autorità proclameranno il vincitore del concorso di rievocazione storica.

Fumetti e auto

Il Cortile del Maglio ospiterà anche la rassegna Stragulp, un evento imperdibile per gli appassionati di fumetti e non solo. Dalle 9 alle 18, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un percorso che unisce disegno, doppiaggio, scrittura e giochi. Il programma è arricchito dalla partecipazione di autori e fumettisti di fama internazionale, pronti a trasportare il pubblico in un mondo dove realtà e fantasia si incontrano.

Parallelamente, il Carnevale del Balon lancerà un concorso fotografico aperto a tutti, sia professionisti che fotoamatori. L'invito è a pubblicare su Instagram le tre foto migliori scattate durante la giornata, utilizzando l'hashtag #fotobalon e taggando @balontorino. Le immagini dovranno essere postate entro venerdì 28 febbraio alle 12.

Per gli amanti delle auto d'epoca, in piazza Borgo Dora saranno esposte alcune Fiat 500 storiche, un vero tuffo nel passato per gli appassionati di motori. Inoltre, gli stand di street food offriranno delizie gastronomiche per tutti i gusti, con specialità che spaziano dalla cucina locale a quella “a stelle e strisce”.