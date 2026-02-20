Rischio valanghe in Val Pellice: vivamente sconsigliata la salita alla Conca del Pra

Con l’innalzamento delle temperature rimane alto il rischio valanghe in Val Pellice. Il bollettino Aineva diffuso oggi, venerdì 20 febbraio, riporta per la valle un rischio di grado 3, di tipo marcato, sopra i 2000 metri e 2 sotto tale quota.
L’invito della Commissione valanghe è quello di rinunciare nei prossimi giorni alla salita lungo la strada che da Villanova porta alla Conca del Pra e al rifugio Willy Jervis.
“Per tutto il fine settimana il Jervis rimarrà chiuso. Si sconsiglia vivamente di salire. In questo momento è necessario prestare massima attenzione ed evitare rischi inutili”, sottolinea Alex Maurino per la Commissione valanghe.