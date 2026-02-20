 / Cronaca

Atc sventa un tentativo di occupazione abusiva in corso Lecce

L'intervento provvidenziale grazie a una segnalazione di alcuni inquilini

L'appartamento nel mirino in corso Lecce

Un alloggio, che Atc aveva appena finito di ristrutturare, è stato oggetto di un tentativo di occupazione abusiva, subito sventato dal personale dell’Agenzia. E’ successo nel pomeriggio di ieri, nel complesso di corso Lecce 25, nel quartiere Parella. 

Grazie a una segnalazione dei residenti e all’intervento dei tecnici dell’Agenzia, l’appartamento è stato recuperato e messo in sicurezza. Ora potrà essere consegnato al Comune e messo a disposizione per nuove assegnazioni.

Nell’ultimo anno il numero di alloggi di edilizia sociale occupati abusivamente è fortunatamente calato - spiega il presidente di Atc, Maurizio Pedrini -. Nei confronti del fenomeno, però, non abbassiamo però la guardia: come dimostra l’episodio di oggi, l’attenzione dell’Agenzia nel prevenire e contrastare le occupazioni resta massima. L’appartamento recuperato, che è stato oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria, potrà a breve essere assegnato a chi ne ha diritto”.

