Locale trasformato in discoteca, la Polizia locale interrompe serata danzante non autorizzata

Un controllo mirato ha portato, nella notte tra sabato e domenica 15 febbraio, all’interruzione di una serata danzante non autorizzata in un locale di corso Svizzera. A intervenire sono stati gli agenti del Reparto Polizia Amministrativa della Polizia Locale di Torino.

L'intervento nella notte tra sabato e domenica

L’ispezione è scattata intorno alle ore 01:30, nell’ambito dei servizi di verifica sulle attività aperte al pubblico, anche a seguito di segnalazioni arrivate dal Dipartimento Commercio e dalla Commissione Comunale di Vigilanza. All’interno del locale, gli agenti hanno riscontrato la presenza di un'ottantina persone impegnate in un evento danzante abusivo.

Dai controlli è emerso infatti che la serata si stava svolgendo senza le necessarie autorizzazioni e in assenza dei requisiti richiesti per ospitare un pubblico spettacolo. In particolare, mancavano le condizioni di agibilità previste per garantire la sicurezza dei partecipanti. Per questo motivo gli agenti hanno disposto l’immediata sospensione della musica e dell’intrattenimento; le persone presenti hanno quindi lasciato il locale in modo ordinato sotto la supervisione degli agenti.

Titolare denunciato e multato dalla Polizia locale

Il titolare è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per aver organizzato attività di intrattenimento in spazi privi della necessaria agibilità. Sono inoltre state contestate diverse violazioni amministrative: mancata esposizione della SCIA, del listino prezzi e degli orari di apertura, assenza delle tabelle alcolemiche obbligatorie e irregolarità nella gestione dei rifiuti.

L’importo complessivo delle sanzioni ammonta a 6.372 euro. Nei prossimi giorni la Polizia Locale effettuerà ulteriori verifiche sulla documentazione relativa all’impatto acustico, ai mezzi pubblicitari e allo smaltimento degli oli esausti.

Il procedimento penale oggetto del presente comunicato si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.