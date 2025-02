"Per cercare il tuo sorriso guarderemo il cielo": così, insieme a tanti fiori davanti al bar, Mirafiori ricorda Antonello Sacchetti

Tanti, tantissimi fiori. Fotografie e lumini. Ma anche un grosso lenzuolo bianco con sopra parole d'affetto firmate dagli amici. Così, il quartiere di Mirafiori, ha voluto rendere omaggio ad Antonello Sacchetti, il barista di 49 anni morto nei giorni scorsi.



Il ricordo davanti al bar

In suo ricordo, è stato scelto il bar di via Plava 42 dove per anni Antonello ha accolto amici e clienti con il suo sorriso e la sua gentilezza contagiosa. Le serrande sono abbassate, nel giorno in cui si celebra il rosario in suo ricordo. Mentre nella giornata di domani, alle 11, sempre presso la parrocchia dei Beati Parroci (via Monte Cengio 8), si terrà il funerale.



Il saluto su un lenzuolo

Tra le saracinesche, hanno lasciato mazzi di fiori di fronte a una foto che lo ritrae sorridente, davanti al mare. Appeso invece al dehors c'è un lenzuolo che recita: "Per cercare il tuo sorriso guarderemo il cielo, come si fa con le stelle". Proprio quel sorriso che in tanti hanno ricordato in queste ore, anche sui social network, per tramandare la sua memoria e conservare il suo ricordo.