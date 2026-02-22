Delegazione piemontese a "Visione Comune", la seconda conferenza nazionale degli eletti AVS

Si sta svolgendo a Roma “Visione Comune” la seconda conferenza nazionale degli eletti e delle elette di Alleanza Verdi Sinistra per confrontarsi, con amministratori e amministratrici da centinaia di comuni e tante Regioni, sul ruolo cruciale svolto quotidianamente con il lavoro nelle amministrazioni locali e sul futuro degli enti locali alla luce dei numerosi tagli voluti dal governo Meloni. Sono quasi 500 i partecipanti da tutta Italia, con una delegazione dal Piemonte di 40 tra consiglieri e assessori, oltre alle consigliere regionali di AVS Alice Ravinale, Valentina Cera e Giulia Marro.

«I Comuni sono gli enti più vicini alle persone, chiamati a garantirne diritti e pari opportunità anche quando ciò viene reso difficile dalle leggi e dalle azioni dei governi. Questi due giorni a Roma ci permettono un confronto importante con il resto della comunità di amministratrici e amministratori rosso-verdi, confronto utile non solo allo scambio delle buone prassi dei diversi territori, ma anche alla definizione del profilo politico complessivo di una forza come Avs che ambisce ad andare al governo del Paese» dichiara Jacopo Rosatelli, assessore al comune di Torino.

«Confrontarsi con amministratori e amministratrici da tutta Italia ci ricorda anche quanto sia importante rimettere al centro i giovani nella politica istituzionale. D'altronde, è proprio pensando al futuro delle nuove generazioni che risultano così impellenti risposte a diritti ancora inascoltati: dalla casa, al lavoro dignitoso, allo studio, all'autodeterminazione fino a quello di sopravvivere nell'epoca della crisi climatica. E questa occasione ci permette di farlo mettendo in rete le esperienze più variegate, facendo tesoro dei denominatori comuni dai paesi più piccoli fino alle città metropolitane>> dichiarano i consiglieri comunali di Torino Sara Diena ed Emanuele Busconi.

«Sono tante le questioni che portiamo con noi e su cui ci stiamo confrontando con gli altri amministratori locali. Dal Piano Socio Sanitario che in Regione Piemonte è insufficiente nel dare le risposte necessarie ai cittadini, fino alla desertificazione industriale che sta mettendo in crisi i lavoratori e le lavoratrici del nostro territorio. Il lavoro che stiamo portando avanti è tanto, ci impegnamo ogni giorno per la tutela dei diritti di tutti e questo lavoro ci sta permettendo di crescere, non solo nei sondaggi, ma anche come comunità» dichiarano infine le consigliere regionali di AVS.