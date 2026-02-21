Proteste fuori dal salone dei Cavalieri di Pinerolo per l'evento vannacciano

Si sono disposti fuori dal Salone dei Cavalieri di Pinerolo con striscioni, megafoni e strumenti musicali per contestare l'evento dei vannacciani sul Gender. Una cinquantina di attivisti antifascisti, tra cui molti giovani, stanno protestando e hanno provato a fermare la gente che entrava, urlando loro: "Vergogna". Il megafono è aperto agli interventi dei manifestanti e cartelli sono stati appesi anche sulla statua del cavallo nella vicina rotonda.

Sul posto, per garantire l'ordine pubblico, ci sono carabinieri e polizia locale.