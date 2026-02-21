Moncalieri, centrodestra ancora fermo al palo nella scelta del candidato sindaco

Una partita già in salita, vista lo storico vantaggio con cui parte in città il centrosinistra, rischia di diventare complicata quanto la scalata dell'Everest. A tre mesi dal voto il centrodestra a Moncalieri non ha ancora scelto il candidato da opporre a Lorenzo Mauro, l'erede designato del sindaco uscente Paolo Montagna.

Il nome nuovo è Maurizio Fontana

L'ex generale dei carabinieri Fabio Sannella, che era in pole position fino ad inizio anno, è una ipotesi ormai scartata, viste le incertezze del militare dell'Arma e lo scarso entusiasmo di alcune delle componenti della coalizione. Il nome di un politico fatica a trovare unanimi consensi tra FdI, Lega e Forza Italia, così al momento la soluzione civica sembra ancora quella favorita. Il nome emerso in questi ultimi giorni è quello di Maurizio Fontana, imprenditore dolciario e proprietario della Daf, ma l'ufficialità è ancora ben lungi dall'arrivare, anche se ormai manca sempre meno all'appuntamento elettorale.

Un impasse che preoccupa i leader regionali dei tre partiti del centrodestra, anche perché finora non è ancora chiaro come intendano muoverli Udc e Noi Moderati, forze minori della coalizione, senza contare la neonata lista de L'altra Destra, formata dai tre fuori usciti dalla Lega. Ogni manipolo di voti può fare la differenza, se si punta ad arrivare al ballottaggio o a provare a contendere davvero la città al centrosinistra.

Partiti al lavoro per definire le liste

Intanto l'azionista di maggioranza del centrodestra, Fratelli d’Italia, sta lavorando alla costruzione di una lista che abbia un forte radicamento con il territorio e le istanze cittadine, con Cristiano Monticone e Roberto Patriti come uomini di punta. In Forza Italia c'è da verificare se Pier Bellagamba voglia ricandidarsi (dopo aver corso per la carica di sindaco nel 2020, ndr), mentre crescono le quotazioni del segretario cittadino Mario Sacino e del giovane Damiano Coccioli, anche se in cima alla lista potrebbe esserci Barbara Ioculano, che di recente ha aderito al partito dopo aver lasciato FdI.