‘Caos Gender’ a Pinerolo: “Siamo contro le forme di discriminazione”

“Esprimiamo profonda preoccupazione per l’organizzazione sul nostro territorio di un’iniziativa che evidenzia, già nel titolo, l’intento di intervenire in merito a questioni che incidono su diritti fondamentali delle persone ed estremamente delicate per la popolazione di minore età, in relazione alla quale sembra si intenda disquisire utilizzando termini inappropriati”. L’assessora comunale alla Pari Opportunità Lia Bianco e la presidente della Commissione Pari Opportunità Silvia Lorenzino reagiscono all’evento che si terrà oggi a Pinerolo, organizzato dal Team Vannacci Edmondo De Amicis. L’incontro sul ‘Caos Gender’, come recita il titolo, parlerà in maniera critica delle tematiche gender, ritornando alle radici biologiche della distinzione sessuale. “Fermo restando il principio della libertà di opinione e di espressione del pensiero, che deve sempre essere salvaguardato, non possiamo però giustificare modalità di trattazione delle tematiche che si trasformino, fin dalla scelta del titolo, in forme di stigmatizzazione o discriminazione di una parte della popolazione, ancor più se ciò riguarda i minori che pare siano, in questo caso, principale oggetto di tale modalità comunicativa” scrivono in una nota, concludendo: “Difenderemo sempre la società plurale e la libertà di espressione, ma ci opporremo, fermamente, in ogni occasione in cui si tenterà di portare nel dibattito pubblico sul nostro territorio una visione divisiva o discriminatoria delle questioni che violi la dignità e i diritti fondamentali delle persone”.