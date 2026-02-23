Metro, scuole e personale: via libera alla prima variazione di Bilancio 2026

​Otto milioni e mezzo per la metropolitana e oltre un milione per la sicurezza delle scuole. Con un voto all’unanimità, il Consiglio Comunale di Torino ha approvato la prima variazione al Bilancio di previsione 2026-2028. Il provvedimento, che ha incassato 23 voti favorevoli su altrettanti presenti, era stato illustrato in mattinata dall’assessora Gabriella Nardelli presso la prima Commissione presieduta da Anna Borasi.

Oltre 8 milioni per l'estensione della linea 1 della metro

​Al centro della manovra figurano interventi strutturali e gestionali di rilievo. Sul fronte delle infrastrutture, la delibera dispone un incremento di 8,4 milioni di euro per l’estensione della Linea 1 della metropolitana, cui si aggiungono 1,2 milioni di euro stanziati dal Ministero dell’Istruzione per l’adeguamento anti-incendio e la messa in sicurezza degli istituti scolastici cittadini. Per quanto riguarda la sicurezza urbana, sono stati destinati 250mila euro al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

​Sul piano amministrativo, il documento sblocca con urgenza 3,9 milioni di euro per il fondo incentivi destinato alle funzioni tecniche del personale dell’Ente. Stanziamento ritenuto necessario per consentire l’erogazione delle quote spettanti ai dipendenti e per garantire il rispetto dei tempi di rendicontazione legati alle opere pubbliche finanziate da linee di spesa statali ed europee.