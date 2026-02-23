Il Pd di Pinerolo lancia le ‘Cene democratiche’ tra riflessioni e musica

“Sono occasioni per riflettere sulla Costituzione e per fare comunità, raccogliendo fondi per la nostra sede”. Deborah Severini, della segreteria del Pd di Pinerolo, introduce così le ‘Cene democratiche’ che il circolo locale proporrà in queste settimane. I temi affrontati saranno lavoro, istruzioni e uguaglianza, con letture della Costituzione e musica dal vivo a cura di Giovanni Battaglino. Gli appuntamenti del ciclo ‘#noisiamolacostituzione’ sono 3: 24 febbraio, 12 e 24 marzo. Il ritrovo è alle 19 alla trattoria Arditè di San Pietro Val Lemina. Il costo a serata è di 28 euro, di cui 10 per la sede. Chi partecipa a più serata, spenderà 25 a sera. Opzione menù bimbi a 14 euro, di 2 per la sede. Prenotazioni al 334 1844589.