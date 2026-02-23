Bardonecchia si congeda da un pezzo di storia: chiude il bar di Punta Colomion

Un cartello e i saluti, ma anche tanta amarezza. Dopo 42 anni arriva al capolinea la storia del bar di Punta Colomion. Uno dei punti di ristoro storici della località di montagna dell’alta Valsusa.

Per decenni al servizio degli sciatori in cerca di ristoro (fame, ma anche freddo sono spesso due compagni scomodi, sulle piste), ora si prepara a chiudere i battenti, in attesa di una nuova storia da iniziare.

Il messaggio rimbalza sui social, ma è quello che è stato esposto fuori dal locale, nelle scorse ore. “Chiuderà definitivamente a metà settembre 2026”, dice il cartello. E i sentimenti sono quelli di “emozione e un po’ di malinconia”.

“Non è stata una decisione facile e volontaria - si legge ancora -, ma non abbiamo alternative che smontare tutto e lasciare il terreno libero”.

La firma di Aldo, Rachel e Joe conclude un messaggio di ringraziamento e affetto nei confronti dei clienti affezionati e degli amici.

Un messaggio che non ha lasciato indifferenti gli utenti dei social, che hanno manifestato il proprio dispiacere e l’attaccamento alle persone che per anni hanno gestito il locale sulle piste. Non senza punte di amarezza, anche piuttosto marcate.