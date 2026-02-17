Bardonecchia, il locale vicino a Campo Smith non era a norma: sigilli all'ingresso e due persone denunciate

Controlli, a Bardonecchia, per alcuni locali pubblici che si trovano in Regione Molino, a poca distanza da Campo Smith. Gli agenti di Polizia - insieme ai colleghi della Polizia locale - hanno scoperto l’apertura abusiva di luogo all’interno di un bar-ristorante in cui si tenevano spettacoli. Era passata l'una di notte e circa una cinquantina di avventori stavano ballando all’interno della sala del locale, su musica diffusa da una postazione DJ. Il tutto però senza licenza. Il titolare del locale è stato denunciato.

In un altro locale, invece, sono state trovate 80 persone (in una capienza massima di 99). Qui non erano stati compilati i registri legati alle verifiche obbligatorie da effettuare prima dell’inizio dell’evento, tra sicurezza, vie d'uscita, corretto funzionamento dei serramenti delle porte e degli impianti. C'erano inoltre tre estintori al posto dei quattro previsti e mancava l’indicatore luminoso che segnala la porta dell’uscita di sicurezza e la via di esodo. Infine, erano presenti solo due dei 3 addetti al primo soccorso e all’antincendio. Il titolare del locale è stato denunciato ed è stata sospesa l’autorizzazione dell’esercizio.