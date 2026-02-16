Rischio valanghe, la sindaca di Bardonecchia firma l'evacuazione di Rochemolles

Il rischio valanghe continua a incombere su Torino e sulla sua provincia. A farne le spese, questa volta, è Bardonecchia. In particolare per quanto riguarda una sua frazione.

In queste ore, infatti, a causa del forte rischio di distacchi di superfici nevose, la sindaca di Bardonecchia Chiara Rossetti ha firmato l'ordinanza che dispone l'immediata evacuazione di Rochemolles.



L'ordinanza impone il divieto di accesso all'abitato e la contestuale chiusura al traffico veicolare e pedonale. L'ordinanza resterà in vigore fino alla riduzione del rischio, valutato dalla Commissione Locale Valanghe. Il provvedimento riguarda otto residenti nella frazione e trenta turisti. Un punto di accoglienza è stato aperto presso il Palazzo delle Feste.