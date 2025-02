Tetto in fiamme in un'abitazione di Rivara. Intorno alle 18 i pompieri sono intervenuti in strada Casale Palazzo: il rogo della copertura è stato domato in circa tre ore.

L'incendio, dopo aver completamente annerito le tegole, si è esteso al resto dell'abitazione a cominciare dal sottotetto.

5 intossicati e un ferito

Secondo le prime informazioni cinque persone sarebbero state intossicate dal fumo, mentre una donna avrebbe riportato ustioni al braccio, fortunatamente non gravi.