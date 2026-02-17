A Meana e Gravere una interruzione e un restringimento per lavori di manutenzione straordinaria

La Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino ha dato avvio ad una serie di interventi di manutenzione straordinaria sulla diramazione 1 della Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre e sulla 254 del Frais, finanziati per 500.000 euro con i proventi dei canoni idrici.
I lavori sulla diramazione 1 della SP 172 dureranno circa due mesi e rendono necessaria la chiusura del tratto di 90 metri tra il km 0+560 e il km 0+650 a partire da mercoledì 18 febbraio, in considerazione della limitata larghezza della sede stradale, che non consente l'istituzione di un senso unico alternato. Il transito, per lo più locale, verrà deviato su percorsi alternativi segnalati in loco. È prevista la sostituzione delle attuali opere di protezione laterali danneggiate con nuove barriere bordo ponte su cordoli in cemento armato, gettati in opera sopra a muri esistenti. Le barriere laterali saranno estese a valle o a monte, per proteggere i tratti che ne sono attualmente sprovvisti.
In alcuni tratti della Strada Provinciale 254 del Frais occorrerà realizzare nuovi muri di sostegno di sottoscarpa a gravità in massi squadrati, con un sovrastante cordolo in cemento armato e con l’installazione della barriera di sicurezza. Al km 6+500 circa della SP 254 è prevista l’installazione di un guard-rail a bordo ponte al di sopra dell'attuale muretto di sostegno. I lavori comporteranno un restringimento della carreggiata e pertanto nello stesso tratto si realizzerà un intervento di allargamento della sede stradale verso monte, per una profondità di 1,5 metri e una lunghezza di 40 metri.