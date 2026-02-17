A Meana e Gravere una interruzione e un restringimento per lavori di manutenzione straordinaria

La Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino ha dato avvio ad una serie di interventi di manutenzione straordinaria sulla diramazione 1 della Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre e sulla 254 del Frais, finanziati per 500.000 euro con i proventi dei canoni idrici.

I lavori sulla diramazione 1 della SP 172 dureranno circa due mesi e rendono necessaria la chiusura del tratto di 90 metri tra il km 0+560 e il km 0+650 a partire da mercoledì 18 febbraio , in considerazione della limitata larghezza della sede stradale, che non consente l'istituzione di un senso unico alternato. Il transito, per lo più locale, verrà deviato su percorsi alternativi segnalati in loco. È prevista la sostituzione delle attuali opere di protezione laterali danneggiate con nuove barriere bordo ponte su cordoli in cemento armato, gettati in opera sopra a muri esistenti. Le barriere laterali saranno estese a valle o a monte, per proteggere i tratti che ne sono attualmente sprovvisti.

In alcuni tratti della Strada Provinciale 254 del Frais occorrerà realizzare nuovi muri di sostegno di sottoscarpa a gravità in massi squadrati, con un sovrastante cordolo in cemento armato e con l’installazione della barriera di sicurezza. Al km 6+500 circa della SP 254 è prevista l’installazione di un guard-rail a bordo ponte al di sopra dell'attuale muretto di sostegno. I lavori comporteranno un restringimento della carreggiata e pertanto nello stesso tratto si realizzerà un intervento di allargamento della sede stradale verso monte, per una profondità di 1,5 metri e una lunghezza di 40 metri.