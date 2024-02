Morto a 4 anni per leucemia, domani i genitori donano apparecchiature al Sant'Anna: "Così Matteo rinasce"

I genitori Mirko e Daniela hanno dato vita ad un'associazione per ricordare Matteo

Matteo nasce il 19 luglio 2010 alle 13.35 all’ospedale Sant’Anna, anticipando di venti minuti la nascita del gemello Lorenzo. Poco prima dei quattro anni gli viene diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta. Dopo otto mesi di cure oncologiche riuscite, contrae l’influenza suina che non gli lascia scampo: muore il 22 febbraio 2015, ad appena quattro anni.

L'anniversario della scomparsa

E domani, nell’anniversario della sua scomparsa, i genitori Mirko e Daniela regaleranno un apparecchiatura alla TINC del Sant’Anna grazie ai fondi raccolti dell’associazione “Matteo è con noi”. La realtà, come racconta il papà Mirko, è nata il 22 febbraio 2019. “Per esorcizzare questa data, – spiega – dopo quattro anni dalla sua scomparsa, abbiamo fatto rinascere Matteo sotto forma di associazione trasformando così il nostro dolore di genitori”.

Le iniziative di raccolta fondi

Tante le iniziative fatte nel corso di questi cinque anni, dalle bomboniere e uova di Pasqua solidali, alle partite di calcio agli spettacoli comici, ai banchetti nelle feste di via. L’obiettivo è sempre lo stesso: raccogliere fondi per regalare una strumentazione agli ospedali torinesi. Domani, nel 9° anniversario del decesso di Matteo e nel 5° dell'associazione, verrà donata al Sant’Anna una culletta “Baby blue 360” per i nati prematuri con valori critici di bilirubina.

La donazione

Ma non sarà l’unico dono. “Grazie ai proventi – aggiunge il papà Mirko – delle uova di Pasqua con i vigili del fuoco di corso Regina Margherita, verrò consegnato anche un nuovo tiralatte professionale e un carrello di emergenza”.

I momenti di ricordo

La cerimonia, aperta a tutti, si svolgerà dalle 15 all’ospedale Sant’Anna. A seguire alle 18 nella chiesa di Nostra Signora della Salute, in Borgo Vittoria, si svolgerà una messa in ricordo di Matteo. Alle 19 un rinfresco, sempre la stessa parrocchia, organizzato dall’Associazione “Matteo è con noi” Onlus. Chi volesse conoscere le attività della realtà e fare una donazione può visitare il sito http://www.associazionematteoeconnoi.org/.