UniTo cerca le sue nuove matricole: arrivano le giornate di orientamento 2026

Dal 25 al 27 febbraio presso l’Inalpi Arena (Corso Sebastopoli 123, Torino), l’Università di Torino organizza le Giornate di Orientamento 2026, per orientare la scelta universitaria con strumenti concreti, informazioni chiare e occasioni di confronto diretto.

Scegliere l’università rappresenta uno dei passaggi più significativi nel percorso di studentesse e studenti e, più in generale, nelle decisioni che riguardano il proprio futuro formativo e professionale. L’iniziativa è rivolta alle studentesse e agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori e a tutte le persone interessate a iscriversi ai corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell’Ateneo. Le Giornate di Orientamento rappresentano il primo momento di incontro tra l’Ateneo e chi sta immaginando il proprio futuro universitario: uno spazio di ascolto, informazione e dialogo, pensato per favorire scelte consapevoli e motivate e per rafforzare il legame tra università, scuole e territorio.

Durante le tre giornate, Scuole e Dipartimenti dell’Ateneo presenteranno la propria offerta formativa secondo un calendario organizzato per aree disciplinari. Per l’intera durata dell’evento saranno attivi stand informativi dedicati, spazi di incontro diretto con docenti, referenti e personale dei servizi agli studenti, dove sarà possibile porre domande, chiarire dubbi e approfondire contenuti e opportunità.

Le Giornate di Orientamento si inseriscono in un impegno più ampio e continuativo dell’Università di Torino nel campo dell’accompagnamento alla scelta universitaria e professionale. L’orientamento, infatti, non si limita alla fase precedente l’immatricolazione, ma prosegue durante gli studi attraverso attività di tutorato e si completa con il supporto all’ingresso nel mondo del lavoro grazie ai servizi di placement.

«L’orientamento è prima di tutto una relazione. Il nostro compito – sottolinea Pierluigi Di Ciccio, Delegato per l’Orientamento, Tutorato e Placement – è affiancare studentesse e studenti nel comprendere le opportunità che la nostra Università offre, aiutandoli a fare una scelta consapevole e a costruire, passo dopo passo, il proprio percorso formativo e professionale».

Il calendario delle presentazioni

Mercoledì 25 febbraio

09.30-13.00, Scuola di Scienze Umanistiche

13.45-14.30, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne

14.45-15.15, Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi”

15.30-17.15, Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria

Giovedì 26 febbraio

09.30-10.00, Scienze Motorie

10.15-12.45, Scuola di Medicina

13.45-14.30, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco

14.45-17.15, Scuola di Scienze della Natura

Venerdì 27 febbraio

09.30-12.00, Scuola di Management ed Economia

12.15-12.45, Scuola di Scienze Strategiche

13.45-14.30, Dipartimento di Psicologia

14.45-17.15, Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali



L’evento è aperto al pubblico a partire dalle ore 9.00. La partecipazione è libera e gratuita, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. Tutti gli incontri di presentazione saranno inoltre trasmessi in diretta streaming su UniTo Media.