Fenestrelle e Usseaux vogliono due classi per le elementari

I Comuni di Fenestrelle e Usseaux si fanno portavoce della richiesta dei genitori di sdoppiare la pluriclasse delle elementari. A partire dall’anno scolastico in corso, infatti, i bambini sono raggruppati in un’unica classe e la prospettiva per il prossimo anno allarma i genitori che temono venga compromessa la qualità dell’insegnamento: “Ci siamo quindi fatti portavoce della loro richiesta incontrando, in videochiamata giovedì 19 febbraio, la vicepresidente della Regione Elena Chiorino e i funzionari dell’ente” racconta Cristina Cappelletti, sindaca di Usseaux. Dal suo paese saranno sei i bambini che da settembre scenderanno a Fenestrelle per andare a scuola.

“Secondo i dati provvisori degli iscritti all’anno scolastico 2026/2027, in tutto, sono sei i bambini iscritti all’asilo nido privato, sedici alle elementari e ventidue alle medie – annuncia Michel Bouquet, sindaco di Fenestrelle –. Alle elementari non raggiungiamo quindi nuovamente il numero minimo di diciannove alunni che permetterebbe lo sdoppiamento”. I Comuni hanno chiesto quindi una deroga a questa regola: “Altrimenti ci sarebbero bambini di sei anni in classe con quelli di undici. Il divario è troppo grande per una scuola come la nostra che vuole mantenere alto il livello di qualità della didattica” aggiunge il sindaco.

Nell’anno scolastico in corso l’Istituto comprensivo Gouthier di Perosa Argentina aveva trovato un escamotage che però non viene ritenuto sufficiente: “La pluriclasse era unica ma, grazie a un progetto di potenziamento, la scuola permetteva di dividere i bambini secondo l’età almeno per qualche lezione”.

Nell’attesa di un via libera alla deroga, Bouquet rivela che è iniziato un dialogo anche con il Comune di Pragelato sul futuro dei due plessi che hanno pochi alunni: “Sestriere e Perosa Argentina possono contare su un buon numero di iscritti, ma qui la situazione non è tale – ammette Bouquet –. Tenendo conto del calo demografico dovremmo sederci a un tavolo per capire come ottimizzare le risorse”.

Intanto Cappelletti è ottimista sulla possibilità di sdoppiare la pluriclasse per l’anno 2026/2027: “La Regione ci ha confermato che ci sono buone possibilità che ciò avvenga”.