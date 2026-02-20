Cultura alimentare consapevole: un incontro a Torino su scienza e territorio

Mangiare non è solo un gesto quotidiano: è una scelta che parla di salute, cultura, territorio e futuro. Ogni giorno portiamo in tavola abitudini, tradizioni e decisioni che incidono sul nostro benessere e sull’ambiente che ci circonda, spesso senza esserne pienamente consapevoli.

Per questo il Rotary Club Torino Next, che ha dedicato il proprio anno associativo al tema dell’alimentazione promosso dal Distretto 2031 Rotary e dal suo Governatore Felice Invernizzi, organizza venerdì 27 febbraio (alle 16 presso l'istituto professionale Colombatto di via Gorizia 7) l’incontro “Cultura alimentare consapevole: Scienza, territorio, persone”, realizzato in collaborazione con l’Associazione Casa Maternità Prima Luce. Un appuntamento aperto al pubblico per approfondire, con uno sguardo concreto e multidisciplinare, i fattori che influenzano ciò che mangiamo e il nostro rapporto quotidiano con il cibo.

L’incontro propone un percorso che unisce conoscenze scientifiche, qualità delle filiere produttive e attenzione alla persona, affrontando temi come agricoltura e sostenibilità, sicurezza alimentare, chimica degli alimenti, epigenetica, metabolismo e prevenzione. Un’occasione per ascoltare esperti, chiarire dubbi e acquisire strumenti utili per scelte più informate nella vita di tutti i giorni.

"Con questo incontro vogliamo offrire un’occasione concreta per comprendere meglio i fattori che orientano le nostre scelte alimentari", dichiara Elisa Lombardo, Presidente del Rotary Club Torino Next. "Mettere insieme competenze scientifiche, pratiche produttive ed esperienza umana significa dare strumenti semplici ma solidi per vivere l’alimentazione con maggiore consapevolezza e responsabilità".

L'incontro è libero.