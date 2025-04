Incidente in tangenziale all'altezza di corso Francia: tre veicoli coinvolti, code in entrambe le direzioni

Incidente anche questa mattina in tangenziale: uno scontro si è verificato in direzione Nord, all'altezza di corso Francia, con conseguenti disagi per chi si muove verso Milano e Aosta, ma anche in direzione opposta. Dalle prime ricostruzioni sarebbero tre i veicoli coinvolti. Nessun ferito, ma lunghe code in entrambe le direzioni.



Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale per cercare di riportare la situazione in condizioni di sicurezza e di normalità.