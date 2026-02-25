Il 12 sbarca al Carnevale della Spina: è l'Apetram dell'artista Antonio Marzano

Un fiume di coriandoli, maschere colorate e bambini sorridenti ha animato la Spina in occasione del 6° Carnevale sulla Spina, appuntamento ormai diventato una tradizione per il quartiere.

Grande protagonista dell’edizione 2026 è stato l’“Apetram 12”, il tram allegorico (che prende in giro 'simpaticamente' la futura linea 12) che ha sfilato tra applausi e fotografie, diventando il simbolo della festa. Un progetto nato dalla collaborazione tra organizzatori (comitato "Quelli della spina..." con Mario Panico e Ignazio Nocilla), Flash Art (Michele Giannini) e l’artista Antonio Marzano, che ha contribuito alla realizzazione del mezzo scenografico.

Un successo di partecipazione

All’evento hanno preso parte numerosi gruppi del territorio, associazioni, commercianti e famiglie. Un lavoro di squadra che ha trasformato le vie della Spina in un grande palcoscenico a cielo aperto.

“È sempre un’emozione e una grande soddisfazione vedere i bambini felici”, commentano gli organizzatori, soddisfatti per la riuscita della manifestazione. La presenza del finto tram 12, però, non deve passare inosservata: l'obiettivo, infatti, è ricordare all'amministrazione comunale che la Spina non si tocca.

Il quartiere fa rete

Determinante il contributo delle attività commerciali della zona, che hanno sostenuto l’iniziativa, confermando il forte legame tra eventi di comunità e tessuto economico locale. A raccontare la giornata, oltre all’entusiasmo dei presenti, anche le immagini realizzate da “Le FOTO di Carla”, che hanno immortalato i momenti più significativi della sfilata.