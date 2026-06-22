Buone notizie per bimbi e sportivi: nei giardini di via Scajola tornano le porte da calcio

Buone notizie per i bambini e sportivi della Circoscrizione 5: dopo otto mesi di assenza nei giardini di via Scajola tornano le porte da calcio. Ad annunciarlo l'assessore allo Sport Mimmo Carretta, rispondendo ad un' interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

"Cittadini privi di spazio sportivo libero"

Nell'area verde è presente infatti uno spazio, storicamente utilizzato dai residenti e ragazzi di zona per giocare a pallone. Nell''autunno 2025 i giardini Scajola sono stati oggetti di interventi di manutenzione, a seguito dei quali le reti ed i pali sono stati tolti e mai reinstallati. La loro assenza, come chiarito dall'esponente del centrodestra, rende di fatto "inutilizzabile il campo, privando i cittadini di uno spazio sportivo libero". Una criticità analoga si registra al parco Ruffini e al parco Dora.

"Le porte di calcio nuove - ha replicato Carretta - sono arrivate e nelle prossime settimane verranno installate dagli operai dalla Circoscrizione 5".