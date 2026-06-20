Panchine e sedie abusive? La Circoscrizione le fa rimuovere: "Installiamo arredi regolari"

Una semplice panchina può trasformarsi in un caso, soprattutto se "abusiva". A Borgo Vittoria, alcune sedute collocate di recente in via Chiesa della Salute angolo via Saorgio (tanto panchine quanto sedie) hanno acceso una polemica non da poco nel quartiere. A sollevare la questione ci ha pensato il coordinatore all'Ambiente della Circoscrizione 5, Giorgio Tassone, che attraverso un intervento pubblico ha ricostruito una vicenda iniziata con la segnalazione di un residente e culminata con la rimozione delle strutture considerate non conformi.

La segnalazione dei residenti

Alcuni cittadini avrebbero chiesto chiarimenti sulla presenza di una serie di sedie e di una panchina artigianale installate in un'area pubblica del quartiere. Un arredo urbano che, a detta dei residenti, appariva molto diverso dalle panchine ufficiali presenti nella stessa zona e che aveva fatto sorgere dubbi sulla regolarità dell'installazione.

Da qui la richiesta di verificare se fosse mai stata rilasciata un'autorizzazione formale da parte della Circoscrizione.

Il sopralluogo e il nodo delle autorizzazioni

Così Tassone e il presidente della Circoscrizione 5, Alfredo Correnti, hanno effettuato un sopralluogo per verificare la situazione. "Durante l'incontro, con mio grande stupore, alcuni residenti hanno sostenuto che quelle sedute fossero state autorizzate da un consigliere comunale" così Tassone. "Peccato che - ricorda lo stesso consigliere -, l'installazione di arredi su suolo pubblico non possa avvenire attraverso iniziative individuali o autorizzazioni informali".

In seguito le sedute "abusive" sono state rimosse e al loro posto è stata collocata una vera panchina, a norma.